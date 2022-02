De FIA gaat naar aanleiding van de situatie in Oekraïne op dinsdag een buitengewone vergadering van de World Motor Sport Council beleggen. De bijeenkomst zal van belang zijn voor Nikita Mazepin, wiens toekomst in de Formule 1 onzeker is.

Eerder vandaag riep de Oekraïense autosportbond op tot het verbannen van coureurs die onder een licentie van de Russische Autosportfederatie (RAF) rijden. Mazepin rijdt onder zo’n licentie en zou bij zo’n besluit verbannen worden van de evenementen buiten zijn thuisland. Bovendien riep het Internationaal Olympisch Comité (IOC) internationale sportbonden op om Russische en Belarussische sporters te weren van internationale evenementen. Voetbalbond FIFA heeft daarop al besloten om het Russische elftal voor onbepaalde tijd uit te sluiten van internationale evenementen.

Mocht de FIA dat voorbeeld volgen, dan mag Mazepin dus niet deelnemen aan het Formule 1-kampioenschap. Het zou bovendien ook gevolgen hebben voor andere Russische coureurs, waaronder Robert Shwartzman en Daniil Kvyat.

Om de huidige situatie te bespreken zal de FIA dinsdag een ‘buitengewone bijeenkomst’ van de World Motor Sport Council (WMSC) beleggen. “Morgen wordt een buitengewone vergadering van de World Motor Sport Council bijeengeroepen om zaken in verband met de aanhoudende crisis in Oekraïne te bespreken”, laat de FIA in een verklaring weten. “Verdere updates zullen worden gegeven na de vergadering.” Mogelijk gaan zij dan bespreken of zij op de oproep van het IOC moeten ingaan en wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn. Duidelijk is dat het voor Mazepin mogelijk een belangrijke meeting wordt.

Ook gevolgen voor Haas

Er hangt al een groot vraagteken boven de toekomst van Mazepin bij Haas. De coureur nam het Russische Uralkali, deels eigendom van zijn vader Dmitry, mee naar het Amerikaanse team als sponsor. Die naam pronkt dan ook op de bolide en de Russische driekleur is terug te vinden in de livery.

Dat was afgelopen vrijdag anders, toen Haas besloot om de sponsoring en de driekleur weg te halen vanwege de huidige situatie in Oekraïne. Meerdere landen hebben sancties opgelegd tegen Rusland waardoor het lastiger wordt om met Russische bedrijven te handelen, waardoor het ook maar de vraag is of Uralkali als sponsor kan aanblijven. Daarover zou deze week meer duidelijkheid moeten komen, liet teambaas Günther Steiner vorige week weten.

Foto: Motorsport Images