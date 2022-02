De twijfels rondom de toekomst van Haas F1-coureur Nikita Mazepin nemen steeds meer toe. De Oekraïense autosportbond (FAU) heeft de FIA namelijk opgeroepen om coureurs met een Russische licentie te bannen.

Dat zou betekenen dat Mazepin, die onder de licentie van de Russische Automobielfederatie (RAF) racet, uitgesloten zou worden van competities die plaatsvinden buiten zijn thuisland. Daardoor zou Mazepin niet meer kunnen deelnemen aan het Formule 1-kampioenschap.

Rusland begon vorige week de invasie van Oekraïne en sindsdien zijn er vele sancties opgelegd tegen het land. Dat heeft ook invloed gehad op de sportwereld. Zo besloot de Formule 1 om een streep te zetten door de Grand Prix van Rusland en verplaatste de UEFA de Champions League-finale van Sint Petersburg naar Parijs.

De sancties tegen Rusland hebben ook invloed gehad op het Haas F1-team, dat gesponsord wordt door het Russische Uralkali. De vader van Nikita, Dmitry, is daar mede-eigenaar van en het is daardoor nog maar de vraag of Nikita dit jaar in actie zal komen. Haas besloot vorige week al om de sponsoring van Uralkali van de auto te verwijderen en deze week zou het team een besluit moeten nemen over de samenwerking met het Russische bedrijf.

Wat de situatie voor Mazepin nog lastiger maakt, is het feit dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een oproep heeft gedaan aan internationale sportbonden om Russische en Belarussische sporters te weren van internationale evenementen. Voetbalbond FIFA heeft daarop al besloten om het Russische elftal voor onbepaalde tijd uit te sluiten van internationale evenementen. Mocht de FIA dat voorbeeld volgen, dan mag Mazepin dus niet deelnemen aan het Formule 1-kampioenschap. Het zou bovendien ook gevolgen hebben voor andere Russische coureurs, waaronder Robert Shwartzman en Daniil Kvyat.

Haas-teambaas Günther Steiner gaf vorige week bij een ingelaste perssessie aan dat, mocht het zover komen dat Mazepin niet kan deelnemen, reservecoureur Pietro Fittipaldi de eerste coureur is die een telefoontje kan verwachten om zijn zitje over te nemen.

Mazepin zelf heeft weinig van zich laten horen over de huidige situatie. Wel heeft hij onlangs op Twitter laten weten dat hij zich vooral op zijn werk wil richten. “Aan mijn fans en volgers: het is een moeilijke tijd en ik heb geen controle over veel van wat er gezegd en gedaan wordt”, schreef hij op Twitter. “Ik kies ervoor om me te concentreren op wat ik wél in de hand heb door hard te werken en mijn best te doen voor Haas. Mijn diepste dank voor jullie begrip en steun.”

