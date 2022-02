Oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat heeft een nieuw raceavontuur gevonden. De Rus gaat in het World Endurance Championship (WEC) aan de slag voor G-Drive Racing.

Kvyat maakt zo zijn debuut in de langeafstandsracerij. Hij zal in de LMP2-klasse strijden op circuits als Spa-Francorchamps en Monza voor een race van zes uur, maar het hoogtepunt is uiteraard de 24 Uur van Le Mans. Kvyat wordt bij G-Drive Racing de teamgenoot van James Allen en Rene Binder.

“Ik ben blij me aan te sluiten bij G-Drive Racing, zonder twijfel het meest succesvolle sportscarteam ter wereld”, zegt Kvat. “Endurance races hebben me altijd gefascineerd en meedoen aan de legendarische 24 Uur van Le Mans, een van de beroemdste en meest prestigieuze races ter wereld, is de droom van elke coureur, maar eerst kijk ik uit naar de eerste race in Sebring. Deze vorm van racen is een nieuwe uitdaging voor mij en de competitie in het WEC zal erg zwaar zijn, maar samen met mijn teamgenoten en G-Drive Racing zijn we klaar om te vechten.”

Kvyat kende een zeer bewogen tijd in de Formule 1. Hij maakte in 2014 zijn debuut voor Toro Rosso, waar hij Daniel Ricciardo opvolgde. Toen Sebastian Vettel dat jaar aankondigde de overstap te maken naar Ferrari, kreeg Kvyat de kans om zich in 2015 te bewijzen bij Red Bull. Het was een wisselvallig seizoen voor de Rus, die slechts zevende werd, al versloeg hij teamgenoot Ricciardo met drie punten.

In 2016 ging het snel fout voor Kvyat, die in de races regelmatig opmerkelijke momenten had. Na een slechte thuisrace besloot Red Bull Kvyat terug te plaatsen naar Toro Rosso terwijl Max Verstappen zijn plek overnam. De Nederlander won direct de Grand Prix van Spanje en zou de komende jaren goed zitten bij dat team. Kvyat zat vervolgens zonder zitje voor 2017 en ging in 2018 aan de slag als testrijder voor Ferrari. Hij keerde in 2019 terug als vervanger van Pierre Gasly en mocht in 2020 nog een jaar voor AlphaTauri rijden, waarna hij in 2021 als Alpine-reserve verder ging.