Kvyat twijfelt niet aan zichzelf: ‘Ik kan nog steeds gewoon een keer wereldkampioen worden’

Volgend jaar zien we Daniil Kvyat niet terug in de Formule 1. De Rus is zijn stoeltje bij Alpha Tauri kwijtgeraakt aan Honda-junior Yuki Tsunoda. Kvyat hoopt in 2022 zijn rentree te maken en denkt dat hij een keer wereldkampioen kan worden, mits hij de juiste auto tot zijn beschikking heeft.

“Ik ben nu een completere coureur, die zelfs onder druk goed presteert. Dit was in het verleden nog probleem voor mij”, vertelt Kvyat aan Motorsport-magazin. Vooral dit jaar heeft de Rus veel progressie geboekt, zegt hij. “Ik ben nu klaar om voor een topteam te gaan rijden. Als ik de kans zou krijgen bij een topteam, dan kan ik mezelf laten zien”, aldus de Rus.

Als hij in de juiste auto komt, kan hij voor het kampioenschap vechten, denkt hij. “Daar twijfel ik echt niet aan”, stelt de oud Alpha Tauri-coureur.

Zijn doel is dan ook om in 2022 terug te keren. Dan worden namelijk de nieuwe reglementen geïntroduceerd en dat is volgens hem het ideale moment om zijn comeback te maken. “Teams hebben dan behoefte aan iemand met de nodige ervaring. Ik ga mijn best doen om terug te komen, ik heb het gevoel dat ik nog veel kan geven in deze sport”, besluit Kvyat.

