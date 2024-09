Daniil Kvyat kan zich de pijn goed voorstellen die Daniel Ricciardo nu voelt vanwege het verliezen van zijn zitje bij Visa RB aan Liam Lawson. De Rus verloor in 2016 zelf zijn stoeltje bij Red Bull aan Max Verstappen, die vervolgens meteen de Grand Prix van Spanje op zijn naam schreef. Voor Kvyat betekende de ‘swap’ een mentale dreun. “Het was zeker niet gemakkelijk”, zegt hij met gevoel voor understatement.

In een uitgebreid interview in editie 16/17 van FORMULE 1 Magazine kijkt Kvyat terug op zijn carrière in de Formule 1 en vertelt hij over zijn nieuwe avontuur als fabrieksrijder voor Lamborghini. Hieronder alvast een passage uit het artikel.

– Hoe kijk je terug op je Formule 1-carrière?

“Met gemengde gevoelens wel. Ik zal er altijd naar blijven kijken in de wetenschap dat ik er niet het maximale heb uitgehaald. Ik had de potentie om als coureur op z’n minst mee te vechten voor het kampioenschap. Natuurlijk speelt toeval een rol. In de Formule 1 hangt het van veel factoren af of je wint of niet. En je bent altijd afhankelijk van het materiaal wat je tot je beschikking hebt, zoals we ook de laatste tijd duidelijk kunnen zien. Feitelijk dicteert de auto vaak wie er als eerste, vijfde en tiende eindigt. Anders gezegd, de sterren moeten je in de Formule 1 ook een beetje gunstig gezind zijn. Dus dat je als beste coureur in de beste auto komt te zitten. Natuurlijk, om te winnen moet je heel veel dingen goed doen, maar wat ik probeer te zeggen is dat je ook een aantal omstandigheden aan je zijde moet hebben. En dat was mij niet altijd gegeven.”

– Ik kan me voorstellen dat je om die reden ook met gemengde gevoelens de hype rond Max Verstappen, jouw opvolger bij Red Bull, hebt gadegeslagen.

“Zoals ik zei, ik weet wat ik waard ben als coureur en in een kampioenswaardige auto zou ik zeker kanshebber voor het kampioenschap zijn geweest. Ik hou er niet van om grote woorden te gebruiken en te zeggen dat ik makkelijk had gewonnen, want de concurrentie in de Formule 1 is moordend en dat is van alle tijden. Dat hoort ook zo en dat is ook waarom we allemaal Formule 1 willen rijden. We houden allemaal van die intense competitie. Terugkijkend, ik kreeg mijn kans bij Red Bull toen de auto op z’n zachtst gezegd niet geweldig was. En natuurlijk had Max, maar eerder ook Sebastian Vettel, zijn kans bij Red Bull toen de auto juist wel heel sterk was.”

– Dat is dan toch best zuur voor je, kan ik me voorstellen.

“Zoals ik zei, de omstandigheden moeten meewerken. En het heeft mij niet meegezeten.”

