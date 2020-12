Officieel: Tsunoda rijdt volgend jaar voor Alpha Tauri, exit Kvyat

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft Alpha Tauri dan eindelijk bevestigd dat Yuki Tsunoda volgend jaar voor Alpha Tauri gaat rijden en daarmee raakt Daniil Kvyat zijn stoeltje kwijt aan de Honda-junior.

De 20-jarige Japanner maakte dit seizoen indruk in de Formule 2 door in zijn debuutseizoen drie races te winnen en hij werd derde in het kampioenschap achter Ferrari-junioren Mick Schumacher en Callum Ilott.

In november maakte Tsunoda zijn debuut in een Formule 1-auto op het circuit van Imola en daar maakte hij grote indruk, zegt teambaas Franz Tost. “Zijn rondetijden waren enorm constant en hij gaf de engineers waardevolle informatie. Ook werkt hij goed samen met de Honda-engineers”, zegt Tost. “Hij is een geweldige toevoeging aan het team. In de Formule 2 liet hij zien dat hij op de juiste manier agressief kan zijn”, aldus de Oostenrijker.

Tsunoda is dolblij dat hij volgend jaar in de Formule 1 gaat rijden en bedankt de nodige mensen. “Ik wil graag Red Bull, Alpha Tauri en Helmut Marko bedanken voor deze kans. En natuurlijk wil ik ook Honda bedanken. Zij hebben mij enorm geholpen in het begin van mijn loopbaan”, vertelt Tsunoda.

De komst van Tsunoda betekent ook dat Daniil Kvyat moet vertrekken. De Rus hield er al rekening mee dat zijn contract niet verlengd ging worden. Hij wil graag in 2022 terugkeren als de nieuwe reglementen geïntroduceerd worden.

Yuki Tsunoda – Alpha Tauri. Tsunoda test voor het Italiaanse team