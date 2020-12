Alonso bovenaan in Abu Dhabi tijdens Young Driver Test, De Vries tweede

Fernando Alonso, die volgend jaar zijn rentree maakt bij het team van Renault, heeft de Young Driver Test in Abu Dhabi als snelste afgesloten. De Spanjaard reed een 1:36.333 en was daarmee twee tienden sneller dan Nyck de Vries, die in actie kwam voor Mercedes, voor zijn Formule E-teamgenoot Stoffel Vandoorne.

De Spanjaard, die tot verrassing van McLaren, Racing Point en Ferrari mee mocht doen aan de test, reed 105 rondes (bijna twee race-afstanden, red.) op het Yas Marina circuit in Abu Dhabi. Stoffel Vandoorne stond lange tijd bovenaan, maar in het laatste halfuur zette de tweevoudig wereldkampioen nog even aan en reed hij de snelste tijd. Voor Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne was het een geslaagde dag in Abu Dhabi. Zij reden in totaal 192 rondes en klokten de tweede en derde tijd.

Een paar coureurs hadden het moeilijk in bocht 18, onder wie Sebastian Buemi, die plaatsnam in de RB16. Hij spinde van de baan en raakte de bandenstapel. Renault-junior Guan Yu Zhou had het moeilijk in die bocht en spinde ook, maar raakte niet de bandenstapel.

Mick Schumacher, die afgelopen vrijdag zijn officiële debuut maakte in een Formule 1-auto, kwam ook in actie in Abu Dhabi en klokte de vijftiende en laatste tijd.

