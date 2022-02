Oud-Formule 1-coureur Charles Pic neemt het DAMS raceteam over, zo heeft DAMS bekendgemaakt. De Fransman neemt zo het roer over van de familie Driot, dat ruim dertig jaar in de autosport actief was met het raceteam.

DAMS is een grote naam binnen de autosport. Het team hielp onder andere Romain Grosjean, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Alexander Albon naar de Formule 1. DAMS heeft in meer dan dertig jaar tijd vijftien coureurstitels, zestien teamkampioenschappen en 168 races gewonnen. In 2019 overleed teamoprichter Jean-Paul Driot, waarna zijn zoons Olivier en Grégory Driot het roer overnamen.

Voor DAMS begint nu echter een nieuw tijdperk. Charles Pic, die in 2012 en 2013 in de Formule 1 actief was voor Marussia en Caterham, neemt het team namelijk over. Hij neemt daarmee leiding over het Formule 2- en Formule E-team van DAMS. “Vandaag komt er een einde aan een tijdperk van dertig jaar dat gelanceerd en succesvol gemaakt werd door Jean-Paul Driot”, zegt Formule 2-CEO Bruno Michel. “Ik ben blij dat Charles Pic degene is die DAMS overneemt. Hij deelt dezelfde passie voor de sport die Jean-Paul had. Toen Charles voor het laatst in onze paddock was, was hij een coureur op weg naar de Formule 1.”

Voor Pic is het een eer om het DAMS-team over te nemen. “Ik wil Olivier en Grégory bedanken voor deze geweldige kans om het DAMS-verhaal voort te zetten,” zegt Pic. “Onze families zijn al heel lang heel close, want Jean-Paul kende mijn grootvader, die in het verleden DAMS-coureurs heeft gesteund zoals mijn peetvader Éric Bernard en Olivier Panis, en hij heeft mij ook veel geholpen tijdens mijn carrière. Het is een enorme eer voor mij om Jean-Paul’s nalatenschap in de Franse autosport voort te zetten”, aldus Pic.

