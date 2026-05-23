Alain Prost is dinsdag slachtoffer geworden van een roofoverval in zijn villa in Nyon, aan het Meer van Genève, zo meldt de Zwitserse pers. Er werd in de vroege ochtend ingebroken in de woning van de viervoudig Formule 1-kampioen. De daders zouden de inhoud van een kluis hebben buitgemaakt; de waarde van de gestolen goederen is nog niet bekend. Prost zou tijdens de inbraak licht hoofdletsel hebben opgelopen. De verdachten zijn nog voortvluchtig.

Rond 8.30 uur brak een groep gemaskerde overvallers in bij de villa van Alain Prost, schrijft het Zwitserse Blick. Er zou direct geweld zijn gebruikt, waarbij de 71-jarige Prost licht gewond raakte aan zijn hoofd. Een van zijn zoons werd vervolgens onder bedreiging gedwongen een kluis te openen en de inhoud af te geven. De familie heeft nog geen officiële verklaring afgelegd; wel zijn er deskundigen ingeschakeld om hen bij te staan. Er moest een medisch team ter plaatse komen, zo blijkt uit een persbericht.

Horlogedieven

De krant meldt verder dat de overvallers vermoedelijk naar Frankrijk zijn gevlucht. Politie- en snelwegcontroles hebben vooralsnog niets opgeleverd. Prost zou inmiddels zijn teruggekeerd naar zijn woning in Dubai, waar hij het grootste deel van het jaar verblijft. De Zwitserse autoriteiten hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Vermoedelijk hadden de daders het gemunt op luxegoederen, voornamelijk horloges. Een dergelijke roofoverval staat niet op zichzelf in de regio; woningen in Franstalig Zwitserland zouden regelmatig het doelwit zijn van criminelen. Alleen al in 2025 werden in het gebied rond Genève achttien soortgelijke overvallen geregistreerd, vaak gepleegd door zeer georganiseerde bendes die zich richten op prestigieuze horlogecollecties.

