Vandaag zou Ayrton Senna 66 jaar zijn geworden. De Braziliaan vocht samen met Alain Prost iconische duels uit, op en naast de baan. Maar in de laatste fase van Senna’s leven besloten ze dat wrok niet het laatste woord mocht hebben. In de laatste editie van FORMULE 1 Magazine, met als thema rivalen, een uitgebreid verhaal over hoe hun felle rivaliteit omsloeg in verzoening.

Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal over de rivaliteit tussen Ayrton Senna en Alain Prost.

En dan komt Imola 1994. Ayrton Senna zit niet lekker in zijn vel. De eerst twee races van het seizoen zijn op een flop uitgedraaid, maar meer dan dat maakt de Senna zich zorgen over de veiligheid. De FW16 bevalt hem niet. De bolide is snel, maar soms ook onberekenbaar. Bovendien heeft Senna het vermoeden dat de Benetton van concurrent Michael Schumacher illegaal is. De worsteling met zijn gevoelens zet Senna aan het denken. Is dit nog wel wat hij wil? Twijfels duiken op over het vervolg van zijn carrière.

Op de dag voor de race, kort voordat Roland Ratzenberger tijdens de kwalificatie dodelijk verongelukt, stuurt Senna een bericht via de radio naar Prost, die inmiddels analist voor de Franse tv is: “Een speciaal welkom voor mijn lieve, onze lieve vriend Alain. We missen je allemaal.”

Een dag later is Ayrton Senna dood.

Prost is tot in zijn ziel geraakt door het overlijden van Senna, die hij het laatste half jaar als een vriend had omarmd. “Ik bewaar de slechte momenten over hem niet in mijn hoofd”, zegt Prost in 2014 in een interview met L’Équipe. “Ik houd de laatste zes maanden van zijn leven in gedachten. Toen leerde ik Ayrton veel beter kennen dan ooit tevoren. Hij was een totaal ander persoon. Ik begreep toen wie hij was en waarom hij soms vijandig acteerde.”

