Max Verstappen had aan een overwinning tijdens de GP van Abu Dhabi niet genoeg om zijn vijfde wereldtitel op rij te claimen. Rivaal Lando Norris slaagde erin op het podium te finishen en stelde daarmee het kampioenschap veilig. Toch zijn veel kenners het erover eens dat de Nederlander dit seizoen op eenzame hoogte reed. Ook viervoudig wereldkampioen Alain Prost rekent Verstappen tot de absolute top: “Hij staat duidelijk boven de rest.”

Lando Norris won zondag nipt zijn eerste wereldkampioenschap. Met een minimale marge van twee WK-punten bleef hij Max Verstappen voor. Teamgenoot Oscar Piastri eindigde op dertien punten achterstand. Norris gaf na afloop direct toe dat Verstappen en Piastri het hem knap lastig maakten, maar dat hij had genoten van het gevecht. Alain Prost benadrukte tegenover Canal+ dat Norris dit jaar een indrukwekkende ommekeer heeft gemaakt, maar dat hij eigenlijk niet kan tippen aan Verstappen.

“Er zijn ongelooflijke dingen gebeurd met Lando”, aldus de Fransman. “In het begin van het seizoen was hij niet supersterk, terwijl Oscar (Piastri, red.) dat wel was. Daarna kwam hij ijzersterk terug. En Verstappen… die maakte een comeback die niemand had zien aankomen”, aldus Prost. Hoewel de oud-coureur het seizoen van Norris bewondert, moet hij toegeven dat Verstappen toch de grootste indruk heeft gemaakt. “Ik moet Lando feliciteren, maar Max staat duidelijk boven de rest.”

‘Uiteindelijk is Norris Brits’

“Ik denk dat alle drie de coureurs het dit jaar hadden verdiend, maar om verschillende redenen”, lichtte Prost toe. “Lando blijft dus een terechte kampioen”, complimenteerde hij de Brit. “Al is het lastig zijn seizoen te vergelijken met dat van Max, omdat die toch een beetje alleen stond binnen zijn team. Die andere twee pakten elkaar net iets meer overwinningen en punten af. Je moest dit jaar veerkrachtig én mentaal sterk zijn”, concludeerde de voormalig McLaren-rijder.

“Norris heeft een constant seizoen gereden, met de nodige flair, al is het misschien niet zo indrukwekkend als wat Verstappen heeft laten zien”, zei Prost met een knipoog. “De vraag is of we nu een nieuwe Norris gaan zien. Misschien zien we ook een andere Piastri, want hij is nu de uitdager. Hij kwam sterk terug, maar we moeten ook niet vergeten dat Lando uiteindelijk Brits is”, besloot hij veelzeggend.

