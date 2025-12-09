Kersvers Formule 1-wereldkampioen Lando Norris heeft officieel bevestigd dat hij volgend seizoen met startnummer 1 zal rijden. Als regerend wereldkampioen is hij de enige die het felbegeerde nummer mag voeren. De afgelopen drie seizoenen prijkte nummer 1 onafgebroken op de Red Bull van Max Verstappen, maar nu valt die eer Norris te beurt. Welk nummer de Nederlander volgend jaar gaat gebruiken, is nog niet duidelijk.

Lando Norris rijdt sinds zijn debuut in de koningsklasse met racenummer 4. Aanvankelijk wilde de Brit met nummer 11 rijden, maar dat nummer was destijds bezet door Sergio Pérez. Sindsdien is de 4 onlosmakelijk verbonden met zijn persoonlijke merk. Toch wil de 26-jarige Norris de kans om met nummer 1 te racen niet laten liggen. “Het is traditie, het bestaat niet voor niets”, reageerde hij tegenover Sky Sports. “Nummer 1 moet je claimen en daar moet je hard voor werken.”

Norris: ‘Kies nummer 1 voor McLaren’

Norris benadrukte dat de keuze voor nummer 1 vooral een erkenning is voor het werk van iedereen in zijn team. “Iedereen die een rol speelt binnen McLaren, of in mijn auto, zal dit nummer met trots dragen”, lichtte hij toe. “Al mijn monteurs, mijn ingenieurs, iedereen die deel uitmaakt van het team, krijgt die erkenning ook.” Daarmee is het nummer volgens de nieuwe wereldkampioen een gedeeld eerbetoon. “Ik kies dit nummer niet alleen voor mezelf, ik doe het ook voor hen. Ze mogen trots zijn – wetende dat ze er zoveel werk en moeite in hebben gestoken – dat ze kunnen zeggen: ‘Wij zijn nummer één.’ Zeggen dat je nummer 4 bent, is niet heel cool, dus ze zullen waarschijnlijk nog blijer zijn dan ik”, besloot hij met een knipoog.

Startnummer 1 is ieder jaar gereserveerd voor de regerend wereldkampioen. Zo racete Max Verstappen, die in 2021 zijn eerste titel won, de afgelopen drie seizoenen met nummer 1 op zijn Red Bull-bolide. Daarvoor reed hij steevast met nummer 33. Overigens is het niet verplicht om nummer 1 te gebruiken; zo koos Lewis Hamilton tijdens zijn kampioensjaren altijd voor 44, het nummer dat hij al sinds zijn karttijd draagt. Welk nummer Verstappen volgend jaar zal voeren, is nog onbekend. Voorafgaand aan de GP van Las Vegas gaf hij de voorkeur aan nummer 3. “Daar moet ik wel goedkeuring voor krijgen; het is nog niet vrij vanwege Daniel (Ricciardo, red.)”, legde hij uit. “Maar het is wel mijn lievelingsnummer, dus we moeten kijken of het kan.”

