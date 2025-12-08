Carlos Sainz was er snel bij om voormalig McLaren-teamgenoot en goede vriend Lando Norris te feliciteren met zijn eerste wereldtitel. Na afloop van de kampioensrace in Abu Dhabi zocht hij de Brit op voor een stevige omhelzing. Later verduidelijkte Sainz wat Norris zo’n unieke wereldkampioen maakt; als persoon heeft de 26-jarige titelhouder bewezen dat je niet ‘meedogenloos’ hoeft te zijn om te slagen in de Formule 1.

Voor de camera’s van Sky Sports legde Carlos Sainz uit dat Lando Norris altijd zichzelf is gebleven, ondanks de druk en de soms hevige kritiek van de buitenwereld. “Als coureur ben ik ontzettend blij voor hem”, glunderde de Spanjaard trots. “Hij is altijd extreem snel geweest, sneller dan men hem soms toedicht. Hij is buitengewoon getalenteerd. In de eerste jaren bij McLaren zag ik al dat hij het tempo had om meervoudig kampioen te worden. Sindsdien heeft hij zijn vaardigheden enorm ontwikkeld, en nu is hij wereldkampioen. Ik ben vooral blij voor hem als persoon, omdat hij niet voldoet aan de stereotypen van een wereldkampioen. Hij is altijd trouw gebleven aan zichzelf en praatte eerlijk en open over zijn eigen worstelingen.”

‘Hoeft geen badass te zijn’

“Norris heeft aan iedereen bewezen dat je wereldkampioen kunt worden door gewoon een aardige kerel te blijven”, concludeerde Sainz. “Je hoeft niet meedogenloos of een badass te zijn.” De Spanjaard erkende ook de enorme druk die Norris heeft ervaren, vooral door de opmars van Max Verstappen. “Hij moet dit jaar hebben geleden onder alle druk van sociale media en de pers. Hij kreeg veel kritiek te verduren in de eerste seizoenshelft, en later toen Max dichterbij kwam. Het is nooit makkelijk om wereldkampioen te worden met Max in je kielzog, maar hij heeft het onder controle gehouden.”

“Ja, ik ben gewoon heel blij voor hem”, vatte Sainz samen. “Ik vind hem een geweldige en ongelooflijk snelle Formule 1-coureur. Met zijn specifieke gewoonten en ondanks alle kritiek van de afgelopen jaren, is hij alsnog wereldkampioen geworden. De rest kan daar alleen maar van dromen. Hij volgt zijn eigen pad en doet alles op zijn eigen manier. Ondanks alle druk is het hem gelukt.”

Toen Norris in 2019 zijn debuut maakte bij McLaren, kreeg hij gezelschap van Carlos Sainz, die overkwam van Renault. Het duo bouwde een hechte vriendschap op en kreeg veel lof voor hun onderlinge samenwerking en ludieke mediaproducties. Sainz, op dat moment de meer ervaren coureur, finishte gedurende de tweejarige samenwerking vaker boven de Brit, maar werd in de kwalificaties regelmatig afgetroefd.



