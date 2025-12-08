De beruchte papaja-regels waren één van de hoofdthema’s van het Formule 1-seizoen van 2025. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri beschikten beiden over een competitieve auto, maar de teamleiding weigerde een eerste coureur aan te wijzen. Eerlijke kansen en gelijke behandeling waren het streven. Nadat Norris zichzelf tot kampioen had gekroond in Abu Dhabi, werd Piastri gevraagd naar de rolverdeling voor 2026. Er verandert niets, verzekerde hij.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie werd Oscar Piastri, uiteindelijk derde in het wereldkampioenschap, gevraagd of McLaren in 2026 een nieuwe benadering kiest. Zal Norris anders behandeld worden als regerend kampioen? “Er zal niets veranderen”, verzekerde hij. “Hij heeft een geweldig seizoen gedraaid en het kampioenschap terecht gewonnen. Maar uiteindelijk is hij nog steeds gewoon Lando Norris”, lachte Piastri. “De titel maakt hem nog geen Superman. Ik denk niet dat er iets zal veranderen. Ik verwacht dat het team gewoon eerlijk blijft en ons gelijk zal behandelen. Daar maak ik me geen zorgen over. Lando heeft gewoon een geweldig seizoen gereden en het beter gedaan dan ik.”

‘Zijn allebei betere coureurs geworden’

De papaja-regels domineerden dit seizoen de krantenkoppen. McLaren probeerde beide coureurs een eerlijke kans te geven in het wereldkampioenschap, al leidde dat in de praktijk vaak tot teamorders aan het adres van de Australiër. Zo moest Piastri zijn tweede plek in Monza afstaan aan Norris omdat de Brit een langzame pitstop had gemaakt. Beide coureurs gaven gehoor aan de instructies van de pitmuur, waardoor grote conflicten uitbleven. Er was nooit echt sprake van een papaya war, een afgeleide van de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes.

LEES OOK: Verstappen haalt fel uit na kritiek: ‘Gaat alleen maar over Barcelona’

“Dat is gewoon hoe we racen”, verduidelijkte Piastri. “Het is natuurlijk nooit makkelijk om voor beide titels te vechten met twee zeer gelijkwaardige coureurs, maar uiteindelijk wisten we dat dit een uitdaging zou zijn. Tegelijkertijd kwam er ook veel goeds uit voort. Ja, soms waren er spanningen, maar ik denk dat Norris en ik allebei betere coureurs zijn geworden doordat we elkaar tot het uiterste konden drijven”, legde Piastri uit. “We hebben dit jaar veel gesprekken gevoerd en ik weet zeker dat we dat tijdens de winterstop ook weer zullen doen. Uiteindelijk hebben we dit jaar allebei een eerlijke kans gekregen om de titel te claimen. Meer kun je je niet wensen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.