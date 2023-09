Steeds meer traditionele circuits dreigen van de Formule 1-kalender te verdwijnen. Niet alleen omdat er andere landen met grote zakken geld zwaaien, maar ook omdat de faciliteiten niet voldoen aan de hedendaagse standaard. “Deze circuits moeten blijven”, stelt onze columnist Koen Vergeer in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Anders wordt het teveel een eenheidsworst.”

“Ik vind dat de circuits niet zo in die hele entertainment- en faciliteitentoestanden geperst moeten worden. Het wordt zo’n eenheidsworst”, aldus Vergeer. “Het is gewoon gaaf als je in Spa een keer met je poten in de blubber staat. En als ik weer naar Zandvoort ga, dan wil ik gewoon ouderwets in de duinen staan en niet op een tribune zitten.”

De schrijver is ook van mening dat de sport te veel richting de entertainmentkant opgaat. Hij kijkt daarom met gemengde gevoelens naar de Grand Prix van Las Vegas die later dit jaar op het programma staat. “Ik vind dat toch wel een beetje de valkuil van Liberty Media dat ze wel heel erg het showelement opzoeken”, vult Frank Woestenburg aan. “Aan de ene kant snap ik het wel, maar ze moeten niet doorslaan. Chris Woerts zei al een keer: ‘Onder Ecclestone stond de sport centraal, nu staat de show centraal.’ Dat is wel een beetje de kern en daar zit een risico in. Ik ben benieuwd hoe zich dat op langere termijn ontwikkeld.”

Beluister de gehele podcast hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



