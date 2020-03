Paddockpraat Special: Hoe Giedo van der Garde het tweede stoeltje bij Brawn GP misliep

Het had maar weinig gescheeld of Giedo van der Garde had zomaar de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar kunnen zijn geweest. In Paddockpraat Special, de podcast van FORMULE 1 Magazine, vertelt Van der Garde hoe dichtbij hij en zijn management waren bij een deal om in 2009 bij de latere wereldkampioen Brawn GP in te stappen.

Van der Garde wist zich tijdens zijn racecarrière gesteund door zijn schoonvader Marcel Boekhoorn, één van de rijkste zakenmannen van Nederland. Het team probeerde de inboedel van het opgedoekte Honda F1 over te nemen. “Niet heel veel mensen weten dat wij daar (Brawn GP, red.) mee bezig zijn geweest, maar ik kan het hier wel verklappen.Wij waren heel dichtbij een deal met Ross Brawn om samen dat team over te nemen. Voorwaarde was natuurlijk dat ik als tweede rijder naast Jenson Button zou komen.”

“Daar baal ik wel van dat het uiteindelijk niet gelukt is. Dat was puur alleen maar omdat de deal niet lukte. Stel dat het rond was gekomen, dan had ik een topjaar gehad en hadden we er ook nog een leuk zakcentje aan over gehouden toen Mercedes dat team overnam (voor meer dan 100 miljoen pond, red.)”, vertelt Van der Garde die nog altijd actief is bij onder meer Racing Team Holland.

“Het ketste af op cijferwerk, contractuele en zakelijke dingen. Daar weet ik het fijne niet van, dat is niet mijn ding. Er komt ook zoveel bij kijken”, treurt Van der Garde toch wel een beetje. “Ik stond wel te popelen in januari. Ik dacht: ‘Als dit gaat gebeuren, moet ik wel aan de bak.’ Ik had de eerste Nederlandse racewinnaar kunnen zijn, ja haha. Ik had bij Brawn GP natuurlijk wel Button gehad als teamgenoot maar als hij dan een slechte dag had gehad…”

‘We hebben iets speciaals’

Brawn GP domineerde vooral in de eerste helft van het seizoen met de dubbele diffuser, op het moment van de onderhandelingen met het team van Van der Garde was er al het idee dat het een goed seizoen zou kunnen worden. “Intern zeiden ze al, volgens mij hebben we een hele goede auto. Met de krachtbron van Mercedes erbij, het hele plaatje klopt gewoon.”

“Toen hebben ze de eerste testweek nog overgeslagen maar bij de eerste rondjes in de tweede testweek was het ineens BOEM! En iedereen dacht, wat is dit nou dan? Dat was wel sick. Gemiste kans! Maar ja, dat soort dingen gebeuren, het vormt je. Het blijft een apart verhaal, als dat gelukt was, dan had mijn carrière er wel anders uitgezien.”

