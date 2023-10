We schakelen over naar Mexico waar onze hoofdredacteur André Venema je helemaal bijpraat in deze Paddockpraat Update over de eerste dagen van de GP van de Mexico. Het is de kleurrijkste Formule 1-race van het seizoen waarbij iedereen zich uitdost voor Diá de Muertos, losgaat op piñata’s, en moet oppassen om niet omver te worden gereden door een reusachtige helm van Sergio Pérez.

Maar er is ook een serieuzere kant dit weekend. Max Verstappen loopt rond met bodyguards, Checo heeft de Mexicaanse fans opgeroepen om zich te gedragen en dan is er nog Lewis Hamilton die extra olie op het vuur gooit bij Red Bull. Kortom, genoeg om over te praten deze update, mis het niet! Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



