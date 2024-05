Vanuit Monaco bespreken we in deze Paddockpraat Update de start van het Grand Prix weekend in het Prinsdom. Van de bijzondere Senna-livery van McLaren tot de buren van Bleekemolen in de haven.

Verder komen de vrije trainingen die vandaag zijn verreden aan bod. De problemen bij Red Bull kunnen wellicht voor een verrassing gaan zorgen in de kwalificatie op zaterdag. Of krijg Max Verstappen het toch weer net op tijd voor elkaar zoals vorige week in Imola? Dit en meer in deze podcast, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.