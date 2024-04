Vanuit Suzuka praat onze hoofdredacteur André Venema je in deze Paddockpraat Update helemaal bij over de Grand Prix van Japan. Hoe verliepen de eerste vrije trainingen en moet Logan Sargeant zich nu echt zorgen maken over zijn stoeltje? “Die jongen kost het team meer dan dat hij meebrengt aan sponsorgeld.”

“Vroeger hadden we het Romain Grosjean-momentje, maar dat kunnen nu wel inruilen voor het Logan Sargeant-momentje”, steekt Venema van wal. “Hij ging er in bocht 7 vrij hard af en reed de FW46 aan barrels. Sargeant bleef gelukkig ongedeerd, maar miste hierdoor wel de tweede vrije training.”

“Dit was de auto die Albon twee weken geleden in Melbourne in puin reed. Die hebben ze met veel pijn en moeite weer opgekalefaterd zodat Sargeant hier kon rijden in Japan omdat het derde chassis er nog steeds niet is. Binnen een half uur crashte hij met die auto en dat wordt dus weer een latertje voor de monteurs.”

Vorig jaar stond de Amerikaan ook garant voor de nodige klappers en voerde hij het de lijst aan met de meest gereden schades. “Iedereen vraagt zich af of dat sponsorgeld wat Sargeant binnenbrengt nou zo belangrijk is. Sommige mensen moet je gewoon niet in een Formule 1-auto zetten en Sargeant is daar gewoon een van. Die jongen kost Williams meer dan dat hij meebrengt aan sponsorgeld als het zo doorgaat,” besluit Venema.

