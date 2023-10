Gerard Bos praat ons vanuit de paddock bij over de eerste dagen van de Grand Prix van Qatar. Wat maakt deze race zo bijzonder, hoe is de sfeer op en rond de baan, waarom is er zoveel weerstand tegen de komst van Andretti, wat vinden we van de tracklimits tijdens de kwalificatie, is Lance Stroll wel geschikt voor de F1 en gaat Max Verstappen met twee vingers in de neus kampioen worden op zaterdag? We bespreken het allemaal in deze update!

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



