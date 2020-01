Pech en bloed voor Grosjeans op skipiste: vrouw Marion omver gekegeld

Hij maakte in 2019 een moeilijk seizoen door, en ook in het nieuwe jaar zit het niet mee voor Romain Grosjean. Tijdens een skitrip in de Franse Alpen raakte zijn vrouw Marion gewond tijdens het skiën. De Haas-coureur vraagt om veiligheid op de piste.



Romain Grosjean en zijn vrouw Marion waren aan het skiën in de Franse Alpen toen zijn vrouw werd aangereden door een snowboarder. De Haas-coureur laat duidelijk blijken wat hij daarvan vindt. “Bedankt aan de k… snowboarder die mijn vrouw doormidden reed en vervolgens wegvluchtte”, zegt Grosjean op Twitter.

Merci à la C… de snowboardeuse d’avoir coupée ma femme en deux et surtout d’être repartie comme une voleuse…

Les amis, on maîtrise sa vitesse et ça se passera bien mieux sur les pistes!

Ps: on est bien mieux en ski de randonnée#journeedeM pic.twitter.com/2rHE0Fj4dJ — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 2, 2020

De Fransman roept vervolgens op om het veilig te houden op de skipistes. “Vrienden, matig jullie snelheid, dan gaat het er beter aan toe op de pistes.” Zijn vrouw Marion kijkt met een knipoog terug op het voorval. “Ik heb mijn lippen tijdens het skiën laten behandelen.”

