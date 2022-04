Sergio Pérez finishte de Grand Prix van Emilia-Romagna op een keurige tweede positie. Het was geen makkelijke race voor de Mexicaan, die een hele kluif had aan Charles Leclerc.

“Het was een intens gevecht, zeker vanaf halverwege de race”, laat Pérez na afloop van de race op Imola weten. De Red Bull-coureur geeft aan dat het team alles onder controle had, maar dat Leclerc na de pitstop toch wel dichtbij kwam.

Geen fouten maken

“Het belangrijkste was geen fouten maken”, vervolgt Pérez. “Onder deze omstandigheden is een 1-2 geweldig voor het team”, refereert de Mexicaan naar de vochtige, opdrogende omstandigheden tijdens de race. “Het was een moeilijke start van het jaar met de betrouwbaarheis problemen, het was dus belangrijk de auto heel aan de finish te krijgen”, aldus Pérez. “Het is mooi om iedereen met een lach op het gezicht te zien.”

Pérez wist Leclerc achter zich te houden na de pitstop, toen de Monegask zich vervolgens verslikte in de kerbstones en de muur raakte kwam de tweede plaats voor Pérez niet meer in gevaar. De Mexicaan vervolgt dat het team nog veel werk te verzetten heeft om te verbeteren en zelf dichterbij overwinningen te komen.