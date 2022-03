Sergio Pérez verwacht dat het vandaag in de kwalificatie opnieuw tussen de Ferrari’s en de Red Bulls gaat, al wil Red Bull zich vooral op zichzelf concentreren in aanloop naar die sessie.

Pérez noteerde op de vrijdag de zevende en de vierde tijd op het Jeddah Corniche Circuit. Hij kwam met zijn rondetijd in de tweede vrije training in de buurt van de tijd van teamgenoot Max Verstappen. “We reden verschillende programma’s met beide auto’s en ik denk dat we de benodigde data verzameld hebben, nu moeten we daar wat mee doen”, vertelde Pérez op de vrijdag in Jeddah.

“Het was lastig om de goede ronde eruit te persen om te zien hoe ik hier over één ronde zal presteren.” Oorzaak: “Ik had last van verkeer.” Net als in Bahrein stonden de Red Bulls en Ferrari’s bovenaan en Pérez verwacht dat het in de kwalificatie ‘opnieuw een shoot-out’ wordt met Ferrari. “Maar op dit moment concentreren we ons op onszelf en hopelijk kunnen we de stappen zetten die we willen zetten”, aldus de Mexicaan, die de generale repetitie voor de kwalificatie op de derde plaats afsloot.

Voor Verstappen verliepen de trainingen vrij soepel met drie keer de tweede tijd. “We hebben ons programma afgewerkt en veel verschillende banden uitgeprobeerd. Ferrari lijkt weer competitief te zijn. We hebben wat werk te doen om ze bij te halen en er is ook nog ruimte voor verbetering”, aldus Verstappen.