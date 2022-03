“Het is belangrijk om in de eerste race die punten te pakken”, verzucht Sergio Pérez na de Grand Prix van Bahrein. Het werd een dramatische dag voor Red Bull, waar beide coureurs uitvielen vanwege motorproblemen: “Ik voelde het vermogen al wegvallen.”

Het zag er tien ronden voor het einde van de race nog goed uit voor Red Bull. Max Verstappen lag tweede terwijl Sergio Pérez op de vierde plek rondreed. Maar zo stabiel als dat het eruit zag voor Red Bull, zo snel veranderde het in een ramp. Verstappen viel vier ronden voor het einde uit vanwege motorproblemen en niet veel later kampte ook Pérez met motorproblemen waardoor ook hij een DNF achter zijn naam kreeg.

“We zijn teleurgesteld”, vertelt Pérez aan Viaplay. “Dit soort dingen kunnen wel een klap zijn. “Dit is racen”, relativeert de Mexicaan, “maar dit is lastig te verwerken. We hadden het podium in de pocket. Maar het is een zware dag voor het team. Het is belangrijk om in de eerste race die punten te pakken, maar helaas kregen we die niet.”

Verstappen legde uit dat zijn motorproblemen te maken hadden met de brandstofpomp. “Daardoor kwam er geen benzine meer in de motor”, verklaarde hij bij Viaplay. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko waren de motorproblemen voor Verstappen en Pérez identiek, iets wat de Mexicaan ook vermoedt. “Een paar ronden voor het einde voelde ik het vermogen al wat wegvallen”, legt Pérez uit bij Sky Sports. “De motor sloeg af en toe af. We wisten dat het een probleem was en we wisten wat er bij Max gebeurde. Het is zonde, maar we zijn een geweldig team. Ik geloof in dit team en ben ervan overtuigd dat we dit zullen oplossen”, besluit de Red Bull-coureur.