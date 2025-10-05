Samen met verslaggever André Venema blikken we vanaf het Marina Bay Street Circuit terug op de Grand Prix van Singapore. George Russell pakt op sensationele wijze de winst en Max Verstappen knokt zich naar plek twee op een circuit waar Red Bull normaal niks te zoeken heeft. En McLaren? Die pakt opnieuw het constructeurskampioenschap, maar het feestje wordt flink verstoord door een botsing tussen Piastri en Norris. Gaan die spanningen doorwerken in de titelstrijd?

Dit en meer hoor in je in deze update!

