Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Pierre Gasly. Cijfer: 7,1.

Tom Coronel: “Ik vind Pierre Gasly overall een serieus goede coureur. Slim, handig, strijdvaardig. Hij is bij Alpine als winnaar uit de strijd met zijn teamgenoot Ocon gekomen. Is hij sneller dan Ocon? Nee! Is hij net zo goed? Zeker!”

“Ik mis bij hem misschien nog wel een heel klein beetje de killersmentaliteit. Kijk, daar moet altijd een limiet op zitten. Ocon ging over de limiet heen, Gasly zit er een beetje tegenaan, daar zit nog een klein beetje rek. Ik vergeet nooit meer de race die hij won in Monza in 2020 namens AlphaTauri. Dat was onmogelijk, had had die race in die auto nooit kunnen winnen. Rondom alle speculaties over de mogelijke vervanging van Sergio Pérez bij Red Bull, dacht ik steeds aan Gasly. Zou hij een nieuwe kans krijgen. Hij heeft de kans eerder natuurlijk al een keer gehad, maar toen was hij niet rijp. Ik denk dat hij er nu wel klaar voor was geweest. Hij is klaar voor een topteam.”