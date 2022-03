Bandenleverancier Pirelli heeft de bandenkeuze voor de eerste drie races van het seizoen bekendgemaakt. Daarbij valt met name de selectie voor de Grand Prix van Australië, die na twee jaar terugkeert, op.

Voor de openingsrace in Bahrein heeft Pirelli gekozen voor de drie hardste compounds van de nieuwe 18-inch banden: de C1, C2 en C3. De coureurs zullen dus een stapje hardere banden hebben dan vorig jaar, toen Pirelli de middelste drie compounds meenam. Voor de teams scheelt het dat zij deze week alvast wat data kunnen vergaren voor die race, aangezien de drie testdagen in Bahrein op donderdag beginnen. Bij die testdagen beschikken ze wel over alle compounds.

Pirelli neemt vervolgens voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het voor dit jaar wat aangepaste Jeddah Corniche Circuit dezelfde banden mee als vorig jaar. Dat betekent dat de coureurs weer kunnen rekenen op de C2, C3 en C4.

Na de race in Saoedi-Arabië trekt de Formule 1, na twee jaar afwezigheid, weer naar Australië. Voor het flink aangepaste Albert Park heeft Pirelli een opvallende stap gezet. De bandenleverancier neemt de C2 en de C3 mee, maar kiest vervolgens voor de C5 als zachtste compound. Het slaat daarmee dus een stapje over, een uitzonderlijke keuze van Pirelli aangezien zij dat in 2018 voor het laatst deden.