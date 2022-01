De werkzaamheden aan het Australische circuit Albert Park zijn afgerond. Het circuit is deze winter op sommige plekken aangepakt om de races spannender te maken.

Voor de coronapandemie was Albert Park de seizoensopener van de Formule 1. Het circuit is geliefd bij de coureurs, maar bij de fans was dat een stuk minder omdat het circuit weinig spektakel opleverde. Albert Park is sinds 1996, toen de eerste Formule 1-race daar georganiseerd werd, grotendeels hetzelfde gebleven, maar in de hoop het spektakel te verbeteren is er deze winter hard gewerkt.

De grootste aanpassing is te vinden in bocht 9 en 10. Dit was voorheen een langzame rechts-linkscombinatie maar is nu een vloeiende, snelle bocht. Bovendien zijn enkele bochten verbreed om meer inhaalacties mogelijk te maken en hebben bocht 13 en 15 een andere hellingshoek gekregen. Volgens de organisatie zouden de coureurs nu vijf seconden per ronde sneller moeten zijn dan voorheen.

Dit jaar zou voor het eerst sinds 2019 weer de Grand Prix van Australië verreden moeten worden. In 2020 zorgde een positieve coronatest bij personeel van McLaren voor een domino-effect met als gevolg dat het raceweekend afgelast werd, kort voordat de eerste vrije training verreden zou worden. Vorig jaar kon de race ook nog niet plaatsvinden vanwege de pandemie. De organisatie is ervan overtuigd dat de Formule 1 dit jaar weer terugkeert in Australië.

Hoe het circuit van Albert Park de afgelopen tijd is getransformeerd is te volgen in een nieuwe, vierdelige serie die op YouTube te bekijken is.

