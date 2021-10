De organisatie van de Grand Prix van Australië ziet weinig in een roulatiesysteem waarbij Grands Prix niet elk seizoen op de kalender staan, maar elkaar om de één of twee jaar afwisselen.

De Formule 1-kalender van komend seizoen telt 23 races in precies acht maanden. Niet eerder werden er in één jaar zoveel Grands Prix georganiseerd. Gezien de belangstelling van onder meer Las Vegas en Zuid-Afrika zouden er na 2022 nog wel eens wat locaties bij kunnen komen.

De teams beginnen te morren. Ze vrezen dat hun medewerkers een verdere uitbreiding van de racekalender niet meer aankunnen. Om daaraan tegemoet te komen zou de Formule 1-organisatie in de toekomst toe willen naar een roulatiesysteem. In zo’n systeem zou een vast aantal klassiekers jaarlijks op de kalender terugkeren, maar er zou ook ruimte zijn voor Grands Prix die eens in de twee of drie jaar terugkeren.

13 maart 2020: Andrew Westacott kondigt het afgelasten van de Australische Grand Prix aan

Andrew Westacott, CEO van de organisatie van de Australische GP, ziet wel iets in zo’n roulatiesysteem, als dat maar niet ten koste gaat van zijn eigen race. “Het zou kunnen gelden voor permanente circuits in Europa”, zegt Westacott tegen Speedcafe.com. “Maar wij geloven dat continuïteit van ons evenement, noodzakelijk is. Het idee om er om het jaar niet bij te zijn, of om te rouleren met andere landen, staat niet op onze agenda. We willen het elk jaar, omdat het een grote aanwinst is voor [de staat] Victoria.”

Ondanks een flinke verbouwing, zit de organisatie van de F1-race in Melbourne in zwaar weer. De laatste twee edities van de Grand Prix konden door de coronapandemie niet doorgaan. Daarnaast dreigt er concurrentie vanuit Sydney en ook het roulatiesysteem zou volgens Westacott niet goed zijn voor Melbourne.

De Australiër wijst er op dat de Grand Prix van vitaal belang is voor de economie in Melbourne en Victoria. Daarnaast is het onderdeel is van een veel bredere kalender met daarop onder andere ook de Australian Open Tennis en de MotoGP op Phillip Island. “Ik ben ongelooflijk vastbesloten om het elk jaar te doen en ik verwacht niet dat ‘elk jaar’ ergens anders dan Albert Park in Melbourne zal zijn”, besluit Westacott.”