De geruchten over een mogelijke terugkeer van de F1 naar Las Vegas gonzen weer rond in de paddock. De race in het gokparadijs zou voor Formule 1-eigenaar Liberty Media de felbegeerde derde Amerikaanse Grand Prix op de kalender kunnen worden, naast Austin en (vanaf 2022) Miami.

De F1 zou momenteel, zo bericht The Race, naar de mogelijkheden voor een GP in Las Vegas kijken. Het Italiaanse Autosprint weet verder te melden dat een delegatie uit Las Vegas dit weekend in Austin is voor gesprekken met de top van de sport. De race zou op z’n vroegst in 2023 gehouden kunnen worden.

De F1 heeft eerder in Las Vegas geracet: in 1981 en 1982. Een groot succes, was dat niet. De omloop op de parkeerplaats van het Caesars Palace-casino was geen favoriet onder coureurs en deed ook af aan de gehoopte grandeur. “Een circuit op een parkeerplaats, dat had ik sinds mijn kartjaren niet meer meegemaakt”, vertelt Marc Surer, die er beide keren aan de start stond, FORMULE 1 Magazine. “Het leek ook op een kartbaan. Een indoor-kartbaan.”

The Strip

Het streven voor nu, zou dan ook zijn de F1 GP in Las Vegas (deels) op de beroemde Strip te houden. Dit is de boulevard waar alle bekende casino’s aan gevestigd zijn. Dat de geruchten uitgerekend nu weer de kop opsteken, is niet vreemd. De Formule 1 is dit weekend niet alleen in het Texaanse Austin, maar is mogelijk hotter dan ooit in Amerika.

Zowel coureurs als teambazen hebben zicht dit weekend positief uitgelaten over een derde Amerikaanse GP. In 2022 komt er namelijk al een tweede bij, in Miami, Florida. “Ik vind het top dat Miami er bij komt en zou het ook heel cool vinden als we naar Las Vegas gaan”, zegt McLarens Daniel Ricciardo.

(tekst loopt door onder de foto)

Red Bull heeft de afgelopen jaren geregeld demo’s gegeven en video’s geschoten in Las Vegas, ook downtown. Foto: Red Bull.

‘Perfect imago’

Las Vegas is overigens niet de enige kandidaat als locatie voor een extra GP in Amerika voor de F1. Indianapolis, tegenwoordig in beheer van autosportlegende Roger Penske, is ook als optie genoemd. In 2007 reed de Formule 1 daar voor het laatst op de combinatie van de (gedeeltelijke) kombaan en het binnenterrein.

In gokwalhalla Las Vegas zou de F1 wél weer een destination hebben, zoals het de steden met internationale allure graag noemt die het zo graag aandoet. Dat erkent ook Derek Daly, de Ierse ex-Formule 1-coureur die in 1982 aan de start stond in Las Vegas en later in de Indycars racete en naar Amerika verhuisde. “Qua imago was Vegas de perfecte stad voor de Formule 1.”

Een nieuwe Grand Prix in Sin City, denkt Daly, ‘kan zeker een succes worden’. Volgens Surer is er wel één belangrijke vereiste. “Ze moeten echt door de stad racen, anders is het zonde van het geld.”

