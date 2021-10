Robert Doornbos maakte in 2007 zijn debuut in de Amerikaanse ChampCars met een race door de straten van Las Vegas. Doornbos had er een sterk debuut, en een gok in het casino betaalde zich ook nog uit voor Bobby D, zoals zijn bijnaam al snel luidde.

In tegenstelling tot de Formule 1 in de jaren tachtig, reden de ChampCars niet op de parkeerplaats van een casino, maar door downtown Old Vegas. De Amerikaanse raceklasse trapte in het gokparadijs met de nodige grandeur haar seizoen af. Doornbos maakte er, zo herinnert hij, ‘een mooie eerste indruk’, met een tweede plek in zijn debuutrace.

Podcast – Robert Doornbos: ‘Het was bij Minardi een muntje opwerpen voor de stuurbekrachtiging’

Las Vegas maakte intussen ook indruk op Doornbos. Tijdens het weekend sliep hij in een hotel op de beroemde Strip en liep bij het ontbijt een markante Amerikaan tegen het lijf. “John, uit Texas. Ik vertelde dat ik coureur was en gaf hem tickets. Hij kwam naar de race, was dolenthousiast en ’s avonds kwam ik hem tegen in de lobby van het Wynn-hotel.”

“Toen moesten we die tweede plek natuurlijk vieren”, grijns Doornbos, “en bleek John uit Texas een high-roller, een écht grote gokker.” Van het een kwam het ander. “Het was fascinerend om te zien hoeveel hij inzette. Echt duizenden dollars. Al deed dat me als Nederlander ook wel pijn, haha.”

(tekst loopt door onder de foto)

Doornbos in actie in Vegas. Foto: Getty Images.

Lees ook: Doornbos: ‘In de taxi terug bleek het stuurtje dat ik had gekregen mijn afscheidscadeau’

“Op een gegeven moment gaf John me een chip van duizend dollar: ‘Hier Bobby, in één keer inzetten!’ Ik protesteerde nog, maar hij zei: ‘Zet op veertien, dat is je autonummer toch?'” Zo gezegd, zo gedaan. En luttele seconden later maakte Doornbos mee wat winnen in Vegas is. “Ik won 36.000 dollar, puur beginnersgeluk!”

Doornbos wilde het geld aan John geven, maar die stond erop dat hij het hield. “Ik moet zeggen: het was een paar weken later wel op”, lacht Doornbos, die dat ChampCar-jaar in Vegas woonde. Fun én praktisch, want Las Vegas is goed bereikbaar. “Als ik in Portland een goede race had, kon ik het in Vegas vieren! Het is een wereldplek.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je een uitgebreid artikel over de Formule 1’s trip naar Las Vegas in de jaren tachtig, gokmachines die luider klinken dan motoren, een weddenschap van 25.000 dollar en dames van plezier. Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.