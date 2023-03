Dit weekend staat de Grand Prix van Australië voor de deur en Max Verstappen kijkt ernaar uit om daar aan de slag te gaan. De auto van Red Bull Racing is momenteel zeer dominant en hij hoopt hiermee dan eindelijk deze race op zijn naam te kunnen schrijven.

Tijdschema GP Australië: alle sessies, alle starttijden

“Het is altijd leuk om daar te zijn en Melbourne een beetje te ervaren, hoewel het vanuit een race-oogpunt door de jaren heen niet al te best voor ons is geweest,” aldus de leider in het kampioenschap. “De baan is geweldig met een aantal snelle bochten en ik geniet ervan om te rijden, dus hopelijk hebben we dit weekend een goede race.”

Het is alweer 12 jaar geleden dat er voor het laatst een Red Bull-coureur op de hoogste trede van het ereschavot mocht plaatsnemen in het Albert Park. Hier wil de Nederlander graag verandering in brengen. “Het enige wat we nodig hebben is een duidelijk en consistent weekend. We hebben daar sinds 2011 niet meer gewonnen als team, dus laten we kijken wat we kunnen doen.”