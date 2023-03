Komende zondag wordt op Melbourne Grand Prix Circuit de Grand Prix van Australië verreden. Het is na Bahrein en Saoedi-Arabië de derde race van het seizoen.

De race Down Under werd vorig jaar nog gewonnen door Charles Leclerc. De Monegask was een dag eerder tijdens de kwalificatie ook al de snelste geweest. In de race verdiende hij bovendien een extra WK-punt door de snelste ronde neer te zetten. Max Verstappen viel uit.

De eerste twee wedstrijden van dit seizoen waren een prooi voor Red Bull Racing. Max Verstappen won in Bahrein, zijn teamgenoot Sergio Pérez in Saoedi-Arabië.

Tijdschema Grand Prix van Australië

Vrijdag:

03:30 uur – 04:30 uur: Eerste vrije training

07:00 uur – 08:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag:

03:30 uur – 04:30 uur: Derde vrije training

07:00 uur – 08:00 uur: Kwalificatie

Zondag:

07:00 uur: Race