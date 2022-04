Na een afwezigheid van twee jaar is het Formule 1-circus terug in Melbourne, terwijl de Australische miljoenenstad ook weer uitloopt richting Albert Park om het hogesnelheidsspektakel te aanschouwen. Dankzij poster boy Daniel Ricciardo, de piek in de populariteit van de Formule 1 en de lange afwezigheid van de koningsklasse, hebben de Aussies het evenement weer in de armen gesloten. Albert Park krijgt zo een papaya-oranje tintje, de huiskleur van het McLaren van thuisrijder Ricciardo.

Boos, dat waren de (voornamelijk) Australische Formule 1-diehards toen de Grand Prix in Melbourne in 2020 te elfder ure werd afgeblazen. Het was het begin van de coronapandemie, en voor de Formule 1 de eerste keer dat het écht kennis maakte met de crisis. Minder dan een handvol positieve gevallen waren genoeg om een streep door de stadsrace te zetten, na nachtelijk topoverleg dowtown. Al volgde de officiële afgelasting pas vrijdagochtend, toen de meeste fans al lang en breed waren afgereisd, in grote drommen in het park stonden te wachten op uitsluitsel, die past last-minute kwam.

Dat de Formule 1, met toenmalig topman Chase Carey voorop, zich op de borst klopte omdat het ‘de juiste beslissing had genomen’, leverde vooral het nodige hoongelach op. Want waarom was de sport te midden van een uitbrekende pandemie überhaupt naar Australië – een van de strengste landen qua grenscontroles en gezondheidsrestricties – afgereisd? “Cash is King“, resumeerde en bekritiseerde wereldkampioen Lewis Hamilton de gang van zaken al voor het feest werd afgeblazen. Tone deaf (toondoof) was wat de sport zich vooral had getoond.

De F1-vracht kon in 2020 vroeg retour afzender na het afgelasten van de GP.

Met de staart tussen de benen vertrok de Formule 1 uit Australië. Het kwam er in 2020 en 2021 – toen uitstel afstel werd vanwege de Australische inreisbeperkingen, met het land dat feitelijk op slot ging – ook niet meer terug. Tijdens dit intermezzo was Albert Park weer vooral, een park. Locals konden er even aan de strenge lockdowns ontsnappen en ontspannen door te fietsen, wandelen of hard te lopen. Al werd het circuit tussentijds natuurlijk ook aangepast, met een nieuwe layout die de race bij de terugkeer ook gelijk een groter spektakelstuk moet maken. Kon mooi even, tussendoor.

‘Oranjekoorts’

Welcome back, is inmiddels het overheersende thema nu de Formule 1 weer naar Melbourne is afgereisd. Het is ook een warm welkom: grote scharen fans verzamelden zich donderdag al in en om Albert Park. En niet alleen om de Australische Supercars in actie te zien, maar in veel gevallen vooral om een glimp van de Formule 1-helden op te vangen. Ook in Melbourne, dat een relatief jonge populatie heeft, wordt de sport met een Netflix-narratief aan de fans verkocht. De slogan It’s more than a race, it’s a story wordt geplakt op allerlei posters met de Heroes van de sport.

Bij elke bus- of tramhalte zijn de digitale aanplakbiljetten te zien. De trams zelf richting het circuit zitten ramvol. De kleur die overheerst, is oranje – niet het Nederlandse, maar het papaya van Ricciardo’s team McLaren. Zo is er down under sprake van een andere Oranjekoorts. Al presenteert de lokale held (dat Ricciardo uit Perth komt, een goede 3400 kilometer westwaarts, mag de pret niet drukken) zich natuurlijk weer anders dan anders. Dit keer in een groen shirt uit zijn eigen kledinglijn, die ongetwijfeld goed over de toonbank gaat in de met marketingstands volgestampte fanzone. In de op donderdag normaliter verlaten paddock stikt het ondertussen van de Australische VIPs, voor Europeanen grotendeels onbekende AFL-spelers, entertainmentpersonalities of cricketers.

(tekst loopt door onder de foto)

Ricciardo wordt door een grote groep fans begroet.

Buzz

Behalve dat de Formule 1 back is in Melbourne, is de buzz ook terug. De Grand Prix was voor corona, jarenlang, altijd drukbezocht, maar niet onomstreden. De staat Victoria legde miljoenen toe op het event – geen kleinigheid in een land waar de respons van de oppositie op overheidsinitiatieven vaak: ‘en dit doen ze van uw belastinggeld’ is. Daarnaast verketterden en protesteerden natuurgroepen tegen de race door het groene Albert Park, terwijl veel omwonenden in de welgestelde gelijknamige wijk en dito omliggende buurten niet zaten te wachten op dat motorgeronk en volksfeest in het verlengde van hun achtertuin.

Misschien is het de voorzichtige post-corona feel good vibe of een gevalletje absence makes the heart grow fonder, maar de Aussies lopen duidelijk uit voor de Grand Prix in Albert Park. De stad bruist en de race leeft, en is officieel voor de eerste keer zowel zaterdag als zondag uitverkocht. Ook al is dat met de kleine kanttekening dat het maximumaantal dagelijkse bezoekers vanwege logistieke uitdagingen door de organisatie op 130.000 is beperkt. Zo worden er geen bezoekersrecords verbroken (bij de eerste editie, in 1996, werd zondags de grens van150.000 doorbroken) maar lijkt de Grand Prix in Melbourne wel een geweldige boost te hebben gekregen.

Welcome back.

