De Formule 1 keert dit weekend terug naar Melbourne, de stad in het zuiden van Australië bekend om het wisselvallige weer dat ook weleens wordt getypeerd onder de term four seasons in one day.

De komende dagen lijkt het mee te vallen met die wisselvalligheid. Weerbureau Weerplaza.nl houdt rekening met een droog begin van het raceweekend. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag en de kwalificatie op zaterdag is het wisselend bewolkt, maar droog met een maximumtemperatuur van rond de 25 graden.

(Motorsport Images)

Ook zondag tijdens de race kunnen de paraplu’s hoogstwaarschijnlijk opgeborgen blijven. Maar voor de zondagavond en -nacht worden er wat buien voorspeld. Heel misschien arriveren die buien wat eerder dan verwacht en dan zou het zomaar eens nat kunnen worden tegen het einde van de race. Met 27 graden is het een paar graden warmer dan op zaterdag.

Tijdschema

Het tijdsverschil tussen Australië en Nederland is acht uur. De vrije trainingen op vrijdag en zaterdag beginnen om 5:00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie start zaterdagochtend van 8:00 uur en de race op zondag begint om 7:00 uur Nederlandse tijd. In Melbourne is het dan 15:00 uur.

Het volledige tijdschema vind je hier: Tijdschema GP Australië: Terugkeer downunder