Na twee jaar afwezigheid keert de Formule 1 dit weekend terug in Australië. De coureurs zullen weer rond Albert Park scheuren, al zal het voor iedereen wat wennen worden dankzij de vernieuwde lay-out.

De Formule 1 komt al sinds 1996 naar Melbourne voor de Grand Prix. In 2019 werd er voor het laatst geracet op de openbare weg rondom Albert Park. Een jaar later barstte de coronapandemie los, waardoor het raceweekend pas anderhalf uur voor de start van de eerste vrije training werd afgelast.

Ook vorig jaar ontbrak de race nog op de kalender vanwege de coronapandemie, maar nu die zo goed als voorbij is keert de Formule 1 weer terug op Australisch grondgebied. Daar zullen de coureurs voor een andere uitdaging staan dan drie jaar geleden, aangezien het circuit op meerdere plekken is aangepakt. Albert Park stond namelijk niet garant voor spectaculaire races, maar met de aanpassingen zou dat nu wel het geval moeten zijn.

Lees ook: Verbouwing F1-circuit Albert Park afgerond, moet meer spektakel bieden

Om wat meer uit te nodigen tot inhaalacties, is de baan op veel plekken verbreed. In bocht 1 kunnen de coureurs op 2,5 meter meer rekenen, in bocht 3 is dat 4 meter en in bocht 6 maar liefst 7,5 meter. Na bocht 6 zouden de coureurs normaliter op een chicane afsnellen, maar die is nu veranderd in een snel complex richting bocht 11 en 12. Het rechte stuk richting bocht 13 is wat verlengd en tevens verbreed met 3 meter.

Bovendien is de voorlaatste bocht met 3,5 meter breder gemaakt en is ook de pitstraat wat verbreed, waardoor de nieuwe maximumsnelheid daar nu op 80 km/h ligt, in plaats van 60. Volgens de organisatie moeten deze aanpassingen zorgen voor rondetijden die zo’n vijf seconden sneller zijn dan voorheen.

Beeld: @ausgrandprix