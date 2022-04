Polesitter voor de Grand Prix van Australië Charles Leclerc moet zich melden bij de stewards. De Monegask zou ‘onnodig langzaam’ hebben gereden in Q1.

Leclerc veroverde de poleposition in een spannende kwalificatie, waarin Max Verstappen en Sergio Pérez dichtbij kwamen maar misgrepen. Het is nu echter nog maar de vraag of hij zondag vanaf die poleposition mag vertrekken, aangezien de stewards hem op het matje hebben geroepen. De Ferrari-coureur zou ‘onnodig langzaam’ hebben gereden in Q1.

Om problemen in de kwalificatie te voorkomen, heeft de Formule 1 een regel ingevoerd waardoor coureurs niet onnodig langzaam mogen rijden. Dat zou Leclerc op zijn inlap hebben gedaan. Hij moest zich om 20:55 uur Australische tijd, 12:55 uur Nederlandse tijd, bij de stewards melden om uitleg te geven. Mogelijk hangt de Monegask een straf boven het hoofd, al zouden de stewards ook voor een sportieve reprimande kunnen kiezen.

Niet alleen Leclerc, ook AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda en Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou moeten zich bij de stewards melden om hetzelfde vergrijp. Het was een nog drukkere dag voor de stewards, die Williams-coureur Alexander Albon uit het resultaat van de kwalificatie hebben geschrapt. Hij had niet genoeg brandstof voor de FIA-test na afloop van de kwalificatie, wat hem op een diskwalificatie is komen te staan. Hij mag de race morgen vanaf de laatste plaats aanvangen.