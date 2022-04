Charles Leclerc heeft in Melbourne zijn tweede pole position van het seizoen gepakt. De Monegask laat na afloop van de kwalificatie weten dat hij in het verleden vaak moeite had op het circuit van Albert Park.

“De ronde voelde goed, zeker omdat het een circuit is waar ik in het verleden veel moeite mee heb gehad”, aldus de Ferrari-coureur. Leclerc geeft daarnaast aan dat hij in de vrije trainingen nog niet echt het goede gevoel had. “De trainingen waren wat rommelig, ik kreeg het niet voor elkaar. In Q3 viel alles wel samen en dat voelt erg goed”, laat Leclerc weten. Hoewel de Monegask niet echt tevreden was over de trainingen was hij de snelste in de tweede training op vrijdag en eindigde hij als tweede in de eerste en derde training.

Lees ook: Kwalificatie in Melbourne kleurt rood: crashes, pole Leclerc voor Verstappen

Leclerc is tevreden en verrast over de snelheid van Ferrari in de kwalificatie, maar denkt dat Red Bull in de langere runs erg snel zal zijn. “Hopelijk hebben we een goede start van de race en kunnen we er voor blijven.”