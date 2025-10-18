Op z’n 53ste is Jos Verstappen door de ERC genomineerd als ‘Rookie of the Year’. Het moet niet gekker worden, zegt hij er zelf over. Zijn titel in het Belgisch rallykampioenschap, met navigator Renaud Jamoul, laat echter zien dat er wel degelijk enige logica schuilt in zijn kandidatuur. Een reportage uit de Belgische Ardennen. 

Behalve gepassioneerd rallycoureur is Jos Verstappen ook opa. En soms komen beide rollen ineens samen, zoals in het servicepark van de East Belgian Rally in Sankt-Vith. Als Verstappen zaterdagmiddag op het punt staat weg te rijden voor de laatste proeven, krijgt hij op de valreep nog een welgemeend advies mee van Luka en Lio, de zoontjes van dochter Victoria. ‘Opa! Gas geven!’

