Qatar zal dit jaar de Grand Prix van Rusland vervangen, zo meldt de NOS. Hierdoor zal de Formule 1-kalender nog altijd 23 races tellen.

De race in Sotsji werd geschrapt vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Niet veel later maakte de Formule 1 bekend dat het contract met Rusland verscheurd was, waardoor het Formule 1-circus in de toekomst niet zal terugkeren voor een race op Russisch grondgebied.

Voor de komende jaren stonden er genoeg gegadigden klaar om dat plekje op de kalender – de Grand Prix van Rusland zou van 2023 tot en met 2025 op Igora Drive plaatsvinden – in te nemen. Een oplossing voor dit jaar was er alleen nog niet, maar volgens de NOS zal Qatar dit jaar de Grand Prix van Rusland vervangen. De Formule 1 zelf heeft nog geen nieuws naar buiten gebracht, al gingen er langer verhalen dat Qatar op poleposition stond om het lege plekje op te vullen.

Qatar sprong vorig jaar al bij als invaller nadat de Australische Grand Prix definitief werd afgelast, maar had wel al een contract dat vanaf volgend jaar ingaat en tot en met 2032 loopt. Dit jaar zou er geen race georganiseerd omdat het clasht met het WK voetbal, dat eind dit jaar in Qatar gehouden wordt.

De Formule 1 zou dit jaar weer op het Losail International Circuit, dat de afgelopen jaren vooral bekend stond om de MotoGP-races, verreden worden. Of Qatar vanaf volgend jaar ook op het circuit van Losail racet, is nog niet bekend. Details daarover ontbraken nog, omdat er ook gekeken wordt naar een stratencircuit in Doha, de hoofdstad van Qatar.