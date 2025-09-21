Na elke Grand Prix presenteren we het RaceReport, waarmee je exclusief én op een speelse manier digitaal het raceweekend (her)beleeft. Verslaggever Gerard Bos praat je bij vanuit Bakoe!
RaceReport GP Azerbeidzjan: Verstappen deelt dreun uit in Bakoe
Gerelateerd nieuws
Podcast
‘Natuurlijk gaat Max Verstappen meedoen om de wereldtitel’ | Paddockpraat Update
21 september 2025 19:21 - GP Azerbeidzjan
Norris over uitvalbeurt Piastri: ‘McLaren blijft een lastige auto’
21 september 2025 19:00 - GP Azerbeidzjan
Stella baalt van moeizaam weekend in Bakoe: ‘Dit was eenmalig’
21 september 2025 17:32 - GP Azerbeidzjan
Tsunoda helpt Verstappen met zesde plaats: ‘Dacht alleen aan Max’ titel’
21 september 2025 16:30 - GP Azerbeidzjan