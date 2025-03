TOP

Oscar Piastri

Ja, de eerste Ferrari-zege van Lewis Hamilton is top. Maar, zoals de Brit in Shanghai zaterdag zelf al snel na afloop benadrukt: het is ‘slechts’ een sprintrace. Dus gaan we toch maar voor Oscar Piastri! De Australiër bewijst in China waarom velen in de paddock in hem een wereldkampioen zien. Na de tweede plek in de sprintrace verovert Piastri zaterdag in China voor het eerst een pole-position voor een Grand Prix. De McLaren-coureur zet die zondag om in een soevereine zege. Zowel in F3 als F2 werd hij al eens kampioen, volgt nu ook de F1? Lando Norris leidt in het WK, maar kan zijn borst natmaken.