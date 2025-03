Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt te beginnen. Over slechts een paar dagen trappen Max Verstappen en consorten af op het Albert Park Circuit in Melbourne. Na de wintertests in Bahrein proberen experts en analisten de nieuwe verhoudingen in te schatten. McLaren en Lando Norris lijken opnieuw sterk, al mogen we de regerend wereldkampioen natuurlijk nooit afschrijven. Toch doet Ralf Schumacher alvast een pijnlijke voorspelling over Verstappen.

Waar Max Verstappen vorig jaar al zijn rivalen de baas was, begint hij in 2025 gewoon weer op nul. Na de testdagen in Bahrein bleek bovendien dat concurrent McLaren opnieuw over een geduchte bolide beschikt. De vraag is of de Nederlander opnieuw een gat kan slaan naar de concurrentie, of dat zijn heerschappij na vier jaar aan de top eindelijk ten einde komt. Ralf Schumacher, al jarenlang een groot bewonderaar van Verstappen, vreest het ergste. Hij verwacht dat Red Bull het dit jaar laat afweten.

‘McLaren ligt heel ver voor’

“Vorig jaar was het wel duidelijk”, vertelde Schumacher in een podcast van Sky Sports Germany. “Red Bull was in het begin sterk, maar daarna konden ze niet meer met de auto overweg. De redding kwam dankzij Max Verstappen.” Dit jaar voorspelt de Duitse analist geen herhaling van zetten – zo’n prestatie zou hem geen tweede keer lukken. “Hij (Verstappen, red.) zal eraan moeten wennen, maar aan alles komt een einde”, aldus Schumacher. “Ik denk niet dat hij een kans maakt. Misschien helpt dat bij zijn beslissing over een volgende stap. Ik denk echt dat hij het moeilijk gaat krijgen.”

Ralf Schumacher weet dat Verstappen tot grootse prestaties in staat is, maar voorlopig heeft hij meer vertrouwen in McLaren. “Die liggen heel ver voor”, stelde hij. “Ze zijn sneller in de langzamere bochten. Voorheen stuurde de auto niet zo goed aan de voorkant, maar ook dat hebben ze opgelost. Hun vooras is zeker verbeterd, maar dat moet ook voor Ferrari gelden. Ik ben benieuwd”, besloot de Duitser.

Ralf Schumacher in gesprek met Red Bull-adviseur Helmut Marko

