Red Bull-teambaas Christian Horner ontkent de geruchten dat zijn team naar Fernando Alonso kijkt als mogelijke teamgenoot van Max Verstappen voor 2023. Horner benadrukt dat Red Bull blij is met de huidige line-up terwijl Sergio Pérez zelf al heeft aangegeven dat er gesprekken gevoerd zijn voor 2023.

Red Bull verlengde dit jaar het contract met Max Verstappen tot en met 2028, maar over de toekomst van zijn teamgenoot is nog weinig bekend. Sergio Pérez heeft het naar zijn zin bij het team en heeft zich dit seizoen weer bewezen als sterke kracht binnen Red Bull, maar zijn contract loopt eind dit jaar af.

Ondertussen gingen er in de Formule 1-paddock geruchten over de toekomst van Fernando Alonso, wiens contract ook dit jaar afloopt. Hij wil wel langer doorgaan in de Formule 1, maar de jonge Oscar Piastri klopt op de deur van Alpine. Daardoor werd er een link gelegd tussen Red Bull en Alonso voor 2023, maar dat ontkent het team.

“Dat is nieuws voor mij”, zei teambaas Christian Horner in gesprek met Sky F1. “We zijn erg blij met de coureurs die we nu hebben.” Horner geeft toe dat Alonso een ‘geweldige coureur is’ en dat het ‘fantastisch’ is dat hij nog steeds in de Formule 1 zit gezien zijn leeftijd – Alonso is veertig en heeft al de wens uitgesproken om nog twee of drie jaar door te gaan – maar: “Hij past niet bij onze plannen.”

Wat de geruchten nog meer afzwakt, is het feit dat Sergio Pérez dit jaar prima presteert in de RB18. Hij gaf na de Grand Prix van Miami aan dat er al gesprekken zijn gevoerd over 2023, maar dat beide partijen op dit moment ‘geen haast’ hebben om een besluit te nemen.