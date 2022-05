De resultaten van de afgelopen races stemmen Red Bull-teambaas Christian Horner zeer positief. Hij ziet dat de RB18 al goed loopt en weet dat er nog updates aan zitten te komen: “We moeten nog wat gewicht verliezen.”

Max Verstappen en Sergio Pérez moesten in de kwalificatie in Miami hun meerdere erkennen in de Ferrari-coureurs die de eerste startrij opeisten, maar in de race sloeg Red Bull weer sterk terug. Verstappen haalde Carlos Sainz al snel in en nam later de leiding over van Charles Leclerc. Het werd richting het einde van de race nog spannend dankzij de safety car, maar Verstappen kon de kampioenschapsleider achter zich houden.

“Het was een echte strategische race, we hebben alles gegeven”, blikt Horner terug op de race in Miami. “We hadden veel geluk dat Ferrari tijdens de safety car geen pitstop maakte. Max stond na de safety car onder grote druk van Charles, maar hij bleef geconcentreerd, maakte geen fouten en was in staat om de DRS, die vandaag erg sterk was, te breken en de overwinning te pakken.”

Aan de andere kant van de garage verliep de race wat minder gelukkig. Pérez kon Carlos Sainz onder druk zetten in de eerste stint, maar verloor plots enkele seconden door een sensorprobleem. “Checo had echt pech”, stelt Horner. “Hij had al vroeg een sensorprobleem en verloor daardoor zo’n dertig pk. Toen we hem naar de pits haalden tijdens de safety car en hem daar een bandenvoordeel gaven, ging hij er echt voor zitten en zonder dat probleem was hij misschien zelfs tweede geworden.”

De afgelopen races stemmen Horner in ieder geval zeer positief voor de komende races in Europa. “Er komen nu een aantal interessante races aan. De auto loopt goed, er komen in de zomer nog wat updates aan en we moeten nog wat gewicht verliezen, maar we zijn tevreden met wat we dit weekend hebben bereikt”, besluit Horner.

Foto: Motorsport Images