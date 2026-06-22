De GP van Oostenrijk betekent voor Red Bull een thuisrace op de eigen Red Bull Ring in Spielberg. Voor de renstal is het een extra belangrijk weekend, mede vanwege de ingrijpende upgrades die worden doorgevoerd aan de RB22. Het team hoopt daarmee het gat naar de andere topteams te dichten, die middels hun eigen updates al flink zijn uitgelopen op Max Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar. Naar verluidt heeft de bolide in ieder geval het streefgewicht bereikt.

Meerdere bronnen berichtten de afgelopen weken over de upgrades die Red Bull voor eigen publiek introduceert. In de voorbije Grands Prix heeft het team al veel gesleuteld aan de RB22, onder meer met de ontwikkeling van een eigen ‘Macarena-vleugel’, in navolging van concurrent Ferrari. Een echte inhaalslag bleef echter uit. In Canada behaalde Max Verstappen een knappe podiumplaats, maar op het Circuit de Barcelona-Catalunya moest hij de snellere Mercedessen en Ferrari’s opnieuw voor zich dulden. Ondanks meerdere uitvalbeurten bij de concurrentie kwam hij ‘slechts’ als vierde over de meet.

Des te belangrijker is het upgradepakket dat Red Bull dit weekend introduceert. Het is nog onduidelijk wat er precies verandert, maar de RB22 – die sinds de eerste shakedown in Barcelona kampte met overgewicht – zou volgens de laatste berichten in ieder geval de nodige kilo’s zijn kwijtgeraakt. Naar verluidt heeft Red Bull eindelijk het streefgewicht bereikt, met het oog op de minimale toegestane massa van 768 kilogram. Toch wilde teambaas Laurent Mekies de verwachte sprong voorwaarts vooraf bagatelliseren.

‘Niet voldoende’

“Het lijdt geen twijfel dat het Oostenrijkse pakket op zichzelf niet voldoende zal zijn”, liet Mekies weten tijdens het voorgaande raceweekend in Barcelona. “We weten dat er nog verdere stappen nodig zullen zijn. Maar wat belangrijk is, is dat we op het voortdurende traject van het dichten van de kloof, dat we sinds Japan volgen, steeds dichterbij komen. Dat we het niet langer over vier tienden hebben, maar hopelijk over minder.”

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De resultaten in Oostenrijk zullen bovendien mede bepalend zijn voor de toekomst van Max Verstappen. Te midden van de sportieve terugval van Red Bull wordt de viervoudig wereldkampioen opnieuw nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer. Manager Raymond Vermeulen bevestigde onlangs in de Duitse pers dat de Nederlander het liefst bij Red Bull blijft, mits hij daar kan blijven winnen.

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