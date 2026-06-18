De F1-toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van speculatie. De oud-kampioen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar er zouden meerdere exit-clausules in zijn contract staan die een vroegtijdig vertrek mogelijk maken. Door de tegenvallende competitiviteit van de Oostenrijkse renstal zou de situatie op dit moment opnieuw worden geëvalueerd. Verstappens manager Raymond Vermeulen benadrukt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen.

In gesprek met Sport.de legt Vermeulen uit dat Verstappen in de basis zijn contract bij Red Bull gewoon zal uitdienen. “We willen dat er snel duidelijkheid komt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is”, aldus de manager. “Idealiter gebeurt dat nog voor de zomerstop. In het contract met Red Bull, dat loopt tot 2028, zitten uiteraard exitclausules. Die zijn er altijd en zullen er altijd blijven.”

‘Moeten wel kunnen winnen’

Dergelijke clausules zijn doorgaans prestatiegerelateerd: als een coureur over een bepaalde periode niet aan vooraf gestelde sportieve criteria voldoet, kan hij onder zijn contract uit. De afgelopen jaren werd er al vaker gespeculeerd over een mogelijke overstap van Verstappen, met name richting Mercedes, waar teambaas Toto Wolff hem regelmatig openlijk het hof maakte. Toch heeft Verstappen tot dusver nooit een exitclausule geactiveerd, stelt Vermeulen. “We zijn altijd loyaal geweest en zullen dat ook blijven. We willen het traject met Red Bull voortzetten en Max wil hier in principe zijn carrière beëindigen.” Toch plaatste hij een belangrijke kanttekening. “Mits we de mogelijkheid hebben om te winnen natuurlijk.”

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Volgens het Duitse medium Sport.de zou Red Bull ondertussen overwegen om bepaalde clausules tegen betaling af te kopen om Verstappen langer vast te leggen. Daarmee zou het team meer zekerheid willen creëren richting de toekomst. Het zou gaan om bedragen van ‘meerdere miljoenen’ euro’s, al blijft dit vooralsnog speculatie. Die geruchten worden bovendien gevoed door recente uitlatingen in de paddock. Ralf Schumacher verkondigde deze week nog dat Mercedes een concreet aanbod had gedaan aan team Verstappen, maar dat de beloofde vergoeding ‘veel te laag’ was. Jos Verstappen was er snel bij om die roddels met de grond gelijk te maken.

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