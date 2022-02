Daniel Ricciardo heeft genoten van zijn eerste echte kilometers in de McLaren MCL36. De Australiër zegt dat hij meer dan ooit stond te popelen om in de nieuwe bolide te stappen, nu de nieuwe regels voor de ‘grootste verandering ooit’ zorgen: “In ieder geval in mijn tijd in de Formule 1.”

De Formule 1 heeft dit seizoen een groot pakket aan nieuwe regels geïntroduceerd. Deze moeten ervoor zorgen dat de races spannender worden doordat de coureurs makkelijker andere auto’s moeten kunnen volgen, zonder last te ondervinden van de vuile lucht. De nieuwe regels zorgen voor heel andere looks van de bolides en het is weer een nulpunt voor de teams, waardoor de testdagen nog belangrijker worden. Maandag mocht Daniel Ricciardo alvast wat kilometers in de McLaren MCL36 rijden op het Circuit de Barcelona-Catalunya en hij kijkt daar positief op terug.

“Ik kon er niet op wachten om in de nieuwe auto te stappen”, vertelt Ricciardo na afloop van de shakedown van McLaren. “Natuurlijk kijk je er elk jaar weer naar uit, maar dit jaar zien we de grootste verandering ooit, in ieder geval in mijn tijd in de Formule 1. Het onbekende maakt het zo spannend.”

Het was voor Ricciardo bovendien fijn om in de echte bolide te stappen nadat ze het vooral van de simulator moesten hebben. “De auto voelde prima aan. Nogmaals, we wisten niet wat we konden verwachten. We hebben natuurlijk in de simulator gezeten, maar het echte werk blijft toch echt het echte werk. Dat is soms heel anders. Voor nu was ik tevreden. We hebben nog geen rondetijden en weten nog niet waar we staan, maar ik was meer dan tevreden”, sluit de Australiër traditiegetrouw met een grote glimlach af.

