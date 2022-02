McLarens Daniel Ricciardo wil na een lastig 2021 in 2022 bewijzen dat hij nog steeds bij de beste coureurs op de Formule 1- grid hoort. De nieuwe auto’s én zijn schat aan ervaring geven hem daarbij hoop.

In gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, krijgt Ricciardo de vraag of hij extra druk voelt om te presteren, aangezien hij een lastig 2021 achter de rug heeft. De Aussie won weliswaar een race voor McLaren, maar zijn overstap naar dat team ging hem niet makkelijk af. Teamgenoot Lando Norris was doorgaans sneller en Ricciardo worstelde met de McLaren MCL35M.

“Ja, er is extra druk”, beaamt Ricciardo dan ook, maar: “Die druk komt in de eerste plaats van mijzelf”, beklemtoont hij. “Die zege vorig jaar op Monza maakte veel van het lastige seizoen de moeite waard, al waren er te veel races waarna ik niet blij met mezelf was. Daarnaast is dit natuurlijk een sport én een business, dus het team wil ook dat ik het goed doe”, beseft hij.

“Ik ben echter oud genoeg om het te weten en erkennen als het niet goed genoeg is. Het team weet daarom ook dat ze niet in mijn nek hoeven te hijgen”, legt Ricciardo uit. “Daarom komt de meeste druk dus van mijzelf”, herhaalt hij. Na zijn lastige 2021 is het ‘belangrijk de nieuwe auto snel onder de knie te krijgen’, weet hij ook. “Ik wil namelijk bewijzen dat ik nog één van de topcoureurs op de grid ben.”

Ervaring helpt en telt

Dat de 2022-auto’s daarbij compleet nieuw zijn, dankzij Formule 1’s regelrevolutie, ziet Ricciardo als iets positiefs. “Ik denk dat je altijd positief naar veranderingen kijkt. Altijd denkt: ‘yes, deze auto past misschien wel goed bij me’.” En dat niet alleen, dat hij al sinds 2011 Formule 1 rijdt en 210 Grands Prix op zijn cv heeft staan, kan hem ook helpen. “Ervaring heeft denk ik altijd wel enige waarde.”

“In de eerste seizoenshelft, waarin we deze auto’s nog moeten leren kennen, helpt het me misschien wel”, veronderstelt de McLaren-coureur. “Ik zal de ervaring die ik heb sowieso altijd als iets positiefs zien, al weet je nooit zeker of het zich uitbetaalt.” Waar Ricciardo verder vooral op inzet – behalve zichzelf bewijzen als topcoureur – is meer regelmaat aan de dag leggen in 2022.

