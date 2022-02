Als vierde Formule 1-team heeft McLaren vrijdagavond de auto voor het komende Formule 1-seizoen getoond. Net als Aston Martin een dag eerder kregen de fans de echte auto te zien. Eerder presenteerde Haas slechts een render met de livery van 2022. Red Bull kwam niet verder dan het onthullen van een showmodel.

De McLaren MCL36 is net als de auto van vorig seizoen hoofdzakelijk uitgevoerd in het kenmerkende papaja-oranje. Wel lijkt het team te hebben geluisterd naar de fans. Die waren vorig jaar razend enthousiast over de speciale Gulf-livery waarmee het team in Monaco voor de dag kwam. Voor komend seizoen heeft het lichtblauw van Gulf dan ook een prominentere plaats gekregen.

(McLaren) (McLaren) (McLaren)

In tegenstelling tot de Aston Martin heeft de nieuwe McLaren minder gedetailleerde sidepods. Ook ontbreken de opmerkelijke koelsleuven die de AMR22 sieren. Het team koos ervoor om de diffuser niet te laten zien om zo de tegenstand niet al te veel in de kaarten te laten kijken.

Lees ook: Aston Martin speelt open kaart en toont daadwerkelijke bolide voor 2022

Brown: ‘Gat met de teams aan kop dichten’

McLaren CEO Zak Brown heeft veel zin in het nieuwe seizoen en durft na de vierde plaats van vorig jaar, omhoog te kijken: “Ons Formule 1-team blijft jaar na jaar grote vooruitgang boeken met Andreas Seidl aan het roer. Dit nieuwe tijdperk van reglementen betekent een echte kans voor het team. Ik kijk ernaar uit om Lando en Daniel dit jaar achter het stuur van de MCL36 te zien kruipen. Lando heeft in 2021 grote vooruitgang geboekt met vier podiumplaatsen, en Daniel’s sensationele overwinning in Monza heeft het team eraan herinnerd hoe het voelt om weer te winnen. Nu we aan 2022 beginnen, willen we op die vooruitgang voortbouwen en het gat met de teams aan de kop verder dichten.”

IndyCar en Extreme E

McLaren onthulde vanavond niet alleen de nieuwe Fomule 1-wagen, het publiek kreeg ook de nieuwe Arrow McLaren SP Indy Car-bolide en de eigen Extreme E-wagen van het team uit Woking te zien. “Ik vind het geweldig dat we hier drie van onze projecten – Formule 1, IndyCar en Extreme E – aan de wereld kunnen tonen”, aldus Brown. “Dit is de eerste keer voor ons en het is prachtig om te zien hoe onze fans nu al reikhalzend uitkijken naar die nieuwe reis.”

Wil jij in 2022 naar een Grand Prix? Bestel dan nu tickets via onze shop!

och vallen al enkele zaken op aan de nieuwe bolide. Met name rondom de sidepods laat Aston Martin al zien wat er mogelijk is binnen de nieuwe reglementen. Zo zijn er op die sidepods koellamellen geplaatst en is de luchtinlaat vierkant, waar Haas en Red Bull vooralsnog een wat rondere vorm toonden. Bovendien is de roze streep van sponsor BWT is verdwenen en heeft deze plaatsgemaakt voor meer typisch Aston Martin-groen.